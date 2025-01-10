Студенты Бакинской высшей школы нефти победили в международном конкурсе - ФОТО
Команда Exergy BHOS Бакинской высшей школы нефти (БВШН) SOCAR победила в конкурсе Social Media Contest - Switch Competition.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, наши студенты заняли первое место по региону Среднего Востока.
Членами команды Exergy BHOS являются студенты IV курса специальности «Химическая инженерия» Хадиджа Джафарова, Нургуль Ахмедова и Абиль Шафиев.
Конкурс, организованный Switch Energy Alliance, нацелен на повышение осведомленности студентов об энергетической бедности и разработку креативных социально-медийных компаний, предлагающих новые решения в этой области.
Поздравляем и гордимся нашими студентами!
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