Студенты Бакинской высшей школы нефти победили в международном конкурсе - ФОТО

Команда Exergy BHOS Бакинской высшей школы нефти (БВШН) SOCAR победила в конкурсе Social Media Contest - Switch Competition.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, наши студенты заняли первое место по региону Среднего Востока.

Членами команды Exergy BHOS являются студенты IV курса специальности «Химическая инженерия» Хадиджа Джафарова, Нургуль Ахмедова и Абиль Шафиев.

Конкурс, организованный Switch Energy Alliance, нацелен на повышение осведомленности студентов об энергетической бедности и разработку креативных социально-медийных компаний, предлагающих новые решения в этой области.

Поздравляем и гордимся нашими студентами!