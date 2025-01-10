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Umico.az в Шуше: Новый шаг в развитии электронной коммерции - ФОТО

First News Media10:00 - Сегодня
Umico.az в Шуше: Новый шаг в развитии электронной коммерции - ФОТО

В рамках своей стратегии расширения в Карабахском регионе крупнейший маркетплейс Азербайджана Umico.az официально открыл первый пункт выдачи заказов в городе Шуша.

Этот шаг является важным этапом в достижении цели компании – расширение присутствия по всей стране. С открытием нового пункта Umico.az усилил свою сеть доставки, сделав онлайн-шопинг еще более доступным для широкой аудитории.

На сегодняшний день Umico.az предлагает более 500 000 различных товаров, занимая лидирующую позицию на рынке электронной коммерции Азербайджана. Ассортимент платформы охватывает широкий спектр продукции: товары для красоты и ухода, бытовую технику, игрушки, инструменты для мастеров, автозапчасти и аксессуары для геймеров. Клиенты могут оформлять заказы круглосуточно с доставкой на дом. Дополнительно владельцы карт рассрочки Birbank имеют возможность приобретать товары на срок до 24-х месяцев на выгодных условиях. Удобные и доступные кредитные программы делают покупки еще проще.

Выступая на открытии пункта в Шуше, генеральный директор компании Рауф Гуламалиев отметил: «Наша главная цель – предоставить нашим клиентам удобный и быстрый сервис в каждом уголке Азербайджана. Новый пункт, открытый в Шуше, направлен на то, чтобы быть ближе к нашим клиентам в Карабахском регионе. Как крупнейшая онлайн-торговая платформа страны, мы объединяем технологии и удобство, стремясь предоставить нашим клиентам лучший опыт онлайн-шопинга».

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