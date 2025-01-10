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В этом году в Азербайджане начнут работу еще пять центров социального обслуживания

First News Media22:30 - 10 / 01 / 2025
В этом году в Азербайджане начнут работу еще пять центров социального обслуживания

В этом году начнут работу еще 5 центров социального обслуживания Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью министерства, два из них будут открыты в Баку, остальные - в Гаджигабульском, Гёйчайском и Агдамском районах.

Услуги социальной реабилитации детям с ограниченными возможностями здоровья и другим лицам и семьям, нуждающимся в соцуслугах, будут оказывать социальные работники, психологи, социальные педагоги, логопеды и терапевты в центрах социального обслуживания.

Таким образом количество центров социального обслуживания будет доведено до 10.

В настоящее время действуют Абшеронский, Сабунчинский, Наримановский, Ясамальский центры социального обслуживания и Сумгайытский кабинет социального обслуживания.

В этих Центрах оказываются услуги социально-психологической поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья и лицам из других чувствительных групп населения, реализуются социальные меры для их успешной интеграции в общество.

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