Прекрасная возможность для проживающих за рубежом азербайджанцев выучить родной язык

Ассоциация молодых учителей Азербайджана объявляет о регистрации на второй семестр школы «Родной язык - азербайджанская школа» для азербайджанцев, проживающих за рубежом.

«Родной язык - азербайджанская школа» - проект, который предоставляет возможность изучать азербайджанский язык дистанционно для наших соотечественников, проживающих за пределами нашей страны, разных возрастных групп.

Желающие принять участие в проекте имеют возможность присоединиться к урокам азербайджанского языка. Группы формируются по возрасту, уровню владения языком и часовому поясу. Занятия проводятся дважды в неделю на платформе Microsoft Teams профессиональными преподавателями и опытными специалистами бесплатно. Содержание учебной программы включает информацию об истории, литературе, географии и культуре нашей страны.

Зарегистрироваться на второй семестр «Родной язык - азербайджанская школа» можно по следующей ссылке до 17 января 2025 года:

Отметим, что к проекту, стартовавшему в прошлом году, присоединились наши соотечественники, проживающие в России, Иране, Германии, США, Австралии, Великобритании, Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Швеции, Франции и других странах.

Всего в рамках этого проекта помощь получили более 1000 наших соотечественников. Хотя проект рассчитан на людей в возрасте от 6 до 18 лет, по многочисленным просьбам были организованы дополнительные группы для лиц старше 18 лет. В настоящее время в занятиях принимают участие более 300 наших соотечественников.

Занятия второго семестра запланированы на 25 января 2025 года.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о школе «Родной язык - азербайджанская школа», вы можете связаться с нами по электронной почте [email protected] или по мобильному номеру +994 51 226 71 21 WhatsApp и Telegram.

Более подробную информацию можно найти на сайте https://anadili.agma.az/ и на страницах проекта в социальных сетях linktr.ee/anadili. @anadiliaze