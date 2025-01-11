В Баку задержан мужчина, расплачивавшийся в магазинах поддельными купюрами

В Баку мужчина задержан по подозрению в использовании поддельных банкнот.

Как сообщили Report в МВД, в полицию поступила информация о том, что в двух магазинах в Бинагадинском и Насиминском районах столицы неизвестный расплатился фальшивыми купюрами.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан ранее неоднократно судимый А.Нуриев.

При обыске у него было обнаружено психотропное вещество метамфетамин.

По факту ведется расследование.