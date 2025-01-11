В Баку задержан мужчина, расплачивавшийся в магазинах поддельными купюрами
В Баку мужчина задержан по подозрению в использовании поддельных банкнот.
Как сообщили Report в МВД, в полицию поступила информация о том, что в двух магазинах в Бинагадинском и Насиминском районах столицы неизвестный расплатился фальшивыми купюрами.
В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан ранее неоднократно судимый А.Нуриев.
При обыске у него было обнаружено психотропное вещество метамфетамин.
По факту ведется расследование.
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