В Сабирабаде четыре человека пострадали при падении автомобиля в канал

В селе Халфали Сабирабадского района четыре человека пострадали при падении автомобиля в канал.

Как сообщает Report, водитель легковушки Mercedes не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части и упало в канал.

По предварительным данным, в ДТП травмы различной степени тяжести получили находившиеся в автомобиле четыре человека. Прибывшие на вызов сотрудники МЧС эвакуировали пострадавших, которые были доставлены в Сабирабадскую районную центральную больницу.

По факту ведется расследование.