Обнародована фактическая погода в Азербайджане

По состоянию на 09.00 11 января на территории страны осадков не наблюдается.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

В поселке Бина, Пираллахи, Гаджигабуле, Джульфе, Шамкире, Шамахы, Шабране, Евлахе, Имишли, Кюрдамире, Билясуваре, Джафархане, Сабирабаде, Зардабе наблюдался Туман, видимость была ограничена до 500 м.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 9 градуса тепла, в низменных районах - от 2 градусов мороза до 4 тепла, Нахчыванской АР и горных районах - 8 градусов мороза.