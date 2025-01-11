 Водитель с проблемами здоровья стал виновником ДТП с летальным исходом - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Водитель с проблемами здоровья стал виновником ДТП с летальным исходом - ФОТО

First News Media11:25 - Сегодня
Водитель с проблемами здоровья стал виновником ДТП с летальным исходом - ФОТО

Несмотря на неоднократные предупреждения, к сожалению, все еще встречаются водители, которые садятся за руль и даже осуществляют пассажирские перевозки, зная о серьезных проблемах со здоровьем.

Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям.

"Сообщается, что водитель Фаил Нематов, занимающийся нерегулярными пассажирскими перевозками на автомобиле Mercedes Vito, двигаясь по участку дороги Алят - Астара в Сальянском районе, из-за ухудшения самочувствия потерял управление. В результате транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир - житель Лянкяранского района Гусейнага Керимов.

Несмотря на то, что их доставили в больницу, спасти жизнь последнего не удалось.

ГУГДП еще раз обращается к водителям с серьезными проблемами здоровья и призывает их сделать правильные выводы из произошедшего горького опыта, не относиться равнодушно к жизни и здоровью своему и других участников дорожного движения!" - отмечается в информации.

Источник: Оху.аз

Поделиться:
472

Актуально

Общество

Завтра на территории страны осадков не ожидается

Политика

Минобороны и Госкомитет утвердили план борьбы с религиозным радикализмом в ВС ...

Общество

В Ясамале создается ещё один парк - ФОТО

Общество

Umico.az в Шуше: Новый шаг в развитии электронной коммерции - ФОТО

Общество

Завтра на территории страны осадков не ожидается

В Сиязане задержаны четыре человека по подозрению в кражах

Посольство Азербайджана в Перу преподнесло подарки детям из малообеспеченных семей - ФОТО

Водитель с проблемами здоровья стал виновником ДТП с летальным исходом - ФОТО

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

Стало известно о состоянии здоровья пострадавших в ДТП с участием пассажирского автобуса в Баку - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку будет построено 10 новых станций метро

Министерство транспорта Казахстана сделало новое заявление по «черным ящикам» азербайджанского самолета

BakuBus уволил «блатного» водителя, высаживавшего пассажира – ВИДЕО

Последние новости

Дэвид Мойес спустя 12 лет снова возглавил «Эвертон»

Сегодня, 13:40

В Германии прошли крупные демонстрации противников АдГ

Сегодня, 13:35

Завтра на территории страны осадков не ожидается

Сегодня, 13:30

В Азербайджане приступили к печати бюллетеней для муниципальных выборов

Сегодня, 13:20

Карим Бензема прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры

Сегодня, 13:00

В Британии около 50 человек в день умирают из-за ожидания в больницах

Сегодня, 12:50

В Сиязане задержаны четыре человека по подозрению в кражах

Сегодня, 12:40

В связи с муниципальными выборами на избирательных участках будут установлены веб-камеры

Сегодня, 12:35

В Армении заявили о намерении обратиться в ОБСЕ по вопросу упразднения Минской группы

Сегодня, 12:30

Посольство Азербайджана в Перу преподнесло подарки детям из малообеспеченных семей - ФОТО

Сегодня, 12:15

В Сочи произошло несколько землетрясений

Сегодня, 12:05

В связи с муниципальными выборами в Азербайджане напечатают свыше 6 млн бюллетеней

Сегодня, 12:00

На муниципальные выборы в Азербайджане зарегистрировано 16 128 кандидатов

Сегодня, 11:55

Цена азербайджанской нефти приближается к $82

Сегодня, 11:45

Минобороны и Госкомитет утвердили план борьбы с религиозным радикализмом в ВС Азербайджана

Сегодня, 11:40

Водитель с проблемами здоровья стал виновником ДТП с летальным исходом - ФОТО

Сегодня, 11:25

«Черные ящики» южнокорейского самолета прекратили запись за четыре минуты до крушения

Сегодня, 11:00

ДТП в Гёйчае: пожилая женщина скончалась на месте

Сегодня, 10:40

Аэропорты трех российских городов возобновили работу - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:35

В Ясамале создается ещё один парк - ФОТО

Сегодня, 10:25
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23