Водитель с проблемами здоровья стал виновником ДТП с летальным исходом - ФОТО

Несмотря на неоднократные предупреждения, к сожалению, все еще встречаются водители, которые садятся за руль и даже осуществляют пассажирские перевозки, зная о серьезных проблемах со здоровьем.

Об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции к водителям.

"Сообщается, что водитель Фаил Нематов, занимающийся нерегулярными пассажирскими перевозками на автомобиле Mercedes Vito, двигаясь по участку дороги Алят - Астара в Сальянском районе, из-за ухудшения самочувствия потерял управление. В результате транспортное средство столкнулось с грузовым автомобилем.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир - житель Лянкяранского района Гусейнага Керимов.

Несмотря на то, что их доставили в больницу, спасти жизнь последнего не удалось.

ГУГДП еще раз обращается к водителям с серьезными проблемами здоровья и призывает их сделать правильные выводы из произошедшего горького опыта, не относиться равнодушно к жизни и здоровью своему и других участников дорожного движения!" - отмечается в информации.

Источник: Оху.аз