МИД Ирана: Безопасность на Южном Кавказе должна быть обеспечена без внешнего вмешательства

Иран считает, что безопасность на Южном Кавказе должна обеспечиваться странами региона без внешнего вмешательства.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

По его словам, отношения Ирана с Азербайджаном и Арменией являются важными, и безопасность на Южном Кавказе имеет большое значение для Ирана.

«Иран использует все доступные ресурсы для поддержания и повышения безопасности в этом ключевом регионе. Визит секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбара Ахмадиана в эти две страны направлен на укрепление диалога между ними.

Такие форматы, как «3+3», могут способствовать миру и стабильности в регионе, и Иран готов продолжить содействие этому процессу», - добавил Багаи.