Минобороны АР объявляет набор сверхсрочников

Министерство обороны Азербайджана объявляет набор желающих поступить на сверхсрочную действительную военную службу в Азербайджанской армии по специальности в области радиоэлектроники.

Как сообщили 1news.az в ведомстве, военнообязанные в возрасте до 30 лет, имеющие по меньшей мере общее среднее образование и прошедшие срочную действительную военную службу, могут с 13 января по 15 февраля обратиться в приемную комиссию в учебно-тренировочном центре Азербайджанской армии.

Подавшие заявление на зачисление на «Курс подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы» направляются приемной комиссией в медучреждения Министерства обороны для определения степени годности к военной службе. Лица, признанные годными по решению военно-врачебных комиссий, допускаются к вступительным экзаменам.