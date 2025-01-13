В этот день в Баку усилится ветер

В Азербайджане в связи с ветреной погодой объявлено предупреждение желтого уровня.

Национальная служба гидрометеорологии объявила предупреждение желтого уровня в связи с ожидаемой ветреной погодой 14 января в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов.

В Баку, на Абшеронском полуострове, а также в Кяльбаджаре, Лачине, Шабране, Сиязане, Хачмазе, Хызы, Гаджигабуле, Гобустане, Сальяне, Нефтчале, Лерике, Ярдымлы, Евлахе, Гяндже, Гёйгёле, Нафталане, Геранбое и Мингячевире периодически будет дуть северо-западный ветер со скоростью 13,9–20,7 м/с в соответствии с уровнем желтого предупреждения.