Идет активная подготовка к 30-й юбилейной Бакинской энергетической неделе

Активно ведется подготовка к Бакинской энергетической неделе (Baku Energy Week), которая в 2025 году отметит свое 30-летие.

Это крупнейшее энергетическое событие региона объединяет три значимых мероприятия - 30-ю юбилейную Международную выставку «Нефть и газ Каспия» - Caspian Oil&Gas, 13-ю Каспийскую международную выставку «Энергетика и зеленая энергия» - Caspian Power и 30-й юбилейный Бакинский энергетический форум.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев традиционно принимает участие в церемонии открытия Бакинской энергетической недели. В своем выступлении на открытии Бакинской энергетической недели, состоявшемся 4 июня 2024 года в Баку Экспо Центре, глава государства подчеркнул роль этого мероприятия в привлечении иностранных инвестиций в страну.

Среди участников уже значатся такие компании, как Azfen, Baku Steel Company, bp, SLB, STP, Tekfen İnşaat ve Tesisat, Subsea7, Tenaris Connections, Türkiye Petrolleri.

Бакинская энергетическая неделя привлекает множество спонсоров, заинтересованных в обсуждении актуальных вопросов энергетической отрасли и установлении успешного сотрудничества. Для Бакинского энергетического форума в рамках Baku Energy Week было достигнуто еще одно международное спонсорское соглашение. Крупнейшая нефтегазовая компания Венгрии - MOL Group - будет выступать в качестве спонсора регистрации гостей форума.

На данный момент в число спонсоров Бакинской энергетической недели входят Azfen, Baku Steel Company, bp, GAP İnşaat, Kolin İnşaat, SLB, Tekfen İnşaat ve Tesisat, Total Energies.

Boston Consulting Group является интеллектуальным партнером, а Deloitte — партнером по консалтингу.

Министерство энергетики Азербайджанской Республики оказывает поддержку мероприятиям, проводимым в рамках Бакинской энергетической недели, а Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) выступает в роли главного партнера.

Организаторами Baku Energy Week являются компании Iteca Caspian и Caspian Event Organisers совместно с ICA Events и CEM FZ LLC в качестве международных партнеров.

Бакинская энергетическая неделя также активно поддерживается Ассоциацией организаторов выставок Азербайджана (ASTA).

Подробную информацию о Бакинской энергетической неделе можно найти на сайте www.bew.az, а также на официальных страницах в социальных сетях.

Кроме того, календарь выставок, запланированных на 2025 год, доступен на официальном сайте (https://iteca.az/az/events) и в социальных сетях.