Глава боевого крыла радикального палестинского движения ХАМАС - группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама» - Мухаммед Синвар стал новым лидером ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их информации, Мухаммед Синвар - младший брат погибшего в октябре 2024 года лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Новый глава движения прилагает активные усилия по возрождению группировки, так как ее боевые возможности были серьезно подорваны в результате военной операции Израиля, которую он проводит в палестинском анклаве с октября 2023 года, отмечают собеседники издания.

Источник: ТАСС