Политолог Карасев, оскорбивший руководство Азербайджана - не член Общественной палаты России, заявили в структуре

Политолог Владимир Карасев, допустивший оскорбительные высказывания о руководстве Азербайджана, не является членом Общественной палаты (ОП) России.

Об этом сообщила пресс-служба структуры в ответ на письмо председателя Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Амина Мамедова с вопросом о том, в курсе ли руководство ОП о заявлениях Карасева.

Амин Мамедов поделился ответом пресс-службы Общественной палаты на своей странице в Facebook.

«Владимир Карасев не является членом Общественной палаты Российской Федерации и не входит в Координационный совет при ОП РФ по интеграции новых субъектов РФ», - говорится в ответном письме пресс-службы данной структуры.

«Вместе с тем мы считаем недопустимым использование обсценной лексики в любого рода дебатах и призываем участников общественных дискуссий воздерживаться от личных оскорблений в адрес кого бы то ни было», - отмечается в нем.