Жители Земли трижды смогут увидеть «парад планет»

В январе, феврале и августе 2025 года будет наблюдаться редкое астрономическое явление, известное как «парад планет».

Согласно информации, предоставленной кафедрой астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, в ходе этого события несколько планет выстроятся на небе в ряд и будут видны с Земли одновременно, сообщает 1news.az.

«Великие парады планет», которые можно будет наблюдать в 2025 году:

21 января 2025 года: Сразу после заката Солнца шесть планет — Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — будут видны с Земли одновременно.

28 февраля 2025 года: Сразу после заката Солнца семь планет — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — будут видны с Земли одновременно.

11 августа 2025 года: В утренние часы шесть планет — Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун — будут видны с Земли одновременно.

Напомним, что «парад планет» - это полностью визуальное событие, которое не оказывает никакого негативного воздействия на природу Земли и живых существ. Такие явления повышают интерес к астрономии и делают ночное небо ещё более красивым.