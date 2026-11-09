В Турции заявили об открытии нефтяных месторождений с запасами в 135 млн баррелей

В районе Габар провинции Ширнак на юго-востоке Турции открыты два новых нефтяных месторождения с совокупными запасами в 135 млн баррелей.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам заседания Кабинета министров.

По словам турецкого лидера, добываемый в Черном море природный газ уже обеспечивает потребности 4 млн домохозяйств. Благодаря плавучей платформе «Османгази» этот показатель планируется увеличить вдвое.

Эрдоган также сообщил, что во второй половине 2027 года, после ввода в эксплуатацию около 230 скважин в регионе, суточная добыча нефти должна превысить 100 тыс. баррелей. Ожидается, что это будет приносить экономике Турции $4,4 млрд ежегодно.