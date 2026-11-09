Участникам COP-31 рассказали об опыте Азербайджана в сфере водной безопасности - ФОТО

Значительная часть водных ресурсов Азербайджана формируется за пределами наших границ, что подчеркивает значимость трансграничного сотрудничества. От пресной воды, поступающей из-за пределов Абшеронского полуострова, зависят также Баку и весь полуостров.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал представитель Президента Азербайджана по вопросам климата, президент COP29 Мухтар Бабаев на сессии на тему водной безопасности, организованной в павильоне Азербайджана на полях 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-31) в Анталье.

Он напомнил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Государственной программы по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026–2035 годы». «В рамках реализации этой программы предусмотрено развитие систем питьевого водоснабжения, канализации и ливневых (дождевых) вод, строительство новых очистных сооружений и коллекторов, управление водными рисками, поиск альтернативных источников водоснабжения», - пояснил М. Бабаев.

По его словам, проект опреснения воды из Каспийского моря, реализуемый совместно с компанией ACWA Power на принципах государственно-частного партнерства, является практическим воплощением этого подхода. «Базовая производительность опреснения составляет 300 тысяч кубических метров в сутки, что обеспечит дополнительный источник воды для Баку и Абшерона, снизив зависимость от существующих запасов пресной воды», - констатировал он.

Президент COP29 отметил, что проект опреснения воды из Каспия демонстрирует, как международное сотрудничество может способствовать реализации национальных приоритетов в области адаптации к изменениям климата. «Государство определяет общественную потребность, а частные инвестиции и профессиональный опыт способствуют созданию инфраструктуры. Цель должна оставаться неизменной: обеспечение людей надежным и доступным водоснабжением», - подчеркнул он.

М. Бабаев напомнил об итогах COP29 в Азербайджане, указав, что Баку изначально стремится к тому, чтобы вопросы климатического финансирования заняли центральное место в международных усилиях по защите окружающей среды.

«Призываем присутствующие на COP31 правительства, компании и финансовые организации изучить имеющийся опыт, с тем чтобы способствовать инвестициям в проекты в других странах, испытывающих дефицит водных ресурсов. Наша цель - обеспечить надежное водоснабжение, способное выдержать нагрузки, сопряженные с изменением климата», - сказал представитель Президента Азербайджана по вопросам климата.