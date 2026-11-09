Уиткофф и Кушнер могут встретиться с Путиным после переговоров в Абу-Даби

Специальный представитель Президента США Стив Уиткофф и зять главы государства Джаред Кушнер могут посетить Россию после трёхсторонних переговоров в Абу-Даби.

Информацию об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По словам источника, существует вероятность встречи американских представителей с российским руководством.

«Представители США могут встретиться с Президентом Владимиром Путиным в России после переговоров в Абу-Даби», — сообщил источник.

Дополнительной информации о дате возможного визита и повестке встречи не приводится.