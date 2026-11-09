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В Карсе прошло шествие в честь Дня Победы Азербайджана - ВИДЕО

Редакция 1news22:21 - 09 / 11 / 2026
В Карсе прошло шествие в честь Дня Победы Азербайджана - ВИДЕО

В турецком городе Карс состоялось шествие, посвященное шестой годовщине Победы Азербайджана.

Мероприятие было организовано Государственным комитетом по работе с диаспорой, Генеральным консульством Азербайджана в Карсе, Союзом обществ дружбы Азербайджана и Турции, а также губернатором Карса Зией Полатом и мэром города Отюкеном Сенгером.

В шествии приняли участие тысячи человек, которые собрались отметить победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, одержанную благодаря героизму азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Участники прошли по главным улицам и проспектам Карса, размахивая флагами Азербайджана и Турции.

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