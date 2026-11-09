В Карсе прошло шествие в честь Дня Победы Азербайджана - ВИДЕО

В турецком городе Карс состоялось шествие, посвященное шестой годовщине Победы Азербайджана.



Мероприятие было организовано Государственным комитетом по работе с диаспорой, Генеральным консульством Азербайджана в Карсе, Союзом обществ дружбы Азербайджана и Турции, а также губернатором Карса Зией Полатом и мэром города Отюкеном Сенгером.



В шествии приняли участие тысячи человек, которые собрались отметить победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, одержанную благодаря героизму азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.



Участники прошли по главным улицам и проспектам Карса, размахивая флагами Азербайджана и Турции.