Брат шехида стал трехкратным чемпионом Евразии
Азербайджанский спортсмен Эльмир Рзалы добился очередного успеха на чемпионате Евразии, организованном Международной ассоциацией натурального бодибилдинга (INBA).
Как передает Oxu.Az, выступая в категории Men's Physique, он занял первое место и завоевал кубок турнира, став трехкратным чемпионом Евразии.
Ранее спортсмен представлял Азербайджан на чемпионате Европы по натуральному бодибилдингу и фитнесу в Бухаресте, где завоевал серебро.
Уроженец села Бильня Ярдымлинского района Э.Рзалы также является трехкратным чемпионом Азербайджана в этом виде спорта.
Отметим, что Эльмир Рзалы - брат шехида Отечественной войны Али Нуру оглу Рзалы.
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