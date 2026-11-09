Брат шехида стал трехкратным чемпионом Евразии

Азербайджанский спортсмен Эльмир Рзалы добился очередного успеха на чемпионате Евразии, организованном Международной ассоциацией натурального бодибилдинга (INBA).

Как передает Oxu.Az, выступая в категории Men's Physique, он занял первое место и завоевал кубок турнира, став трехкратным чемпионом Евразии.

Ранее спортсмен представлял Азербайджан на чемпионате Европы по натуральному бодибилдингу и фитнесу в Бухаресте, где завоевал серебро.

Уроженец села Бильня Ярдымлинского района Э.Рзалы также является трехкратным чемпионом Азербайджана в этом виде спорта.

Отметим, что Эльмир Рзалы - брат шехида Отечественной войны Али Нуру оглу Рзалы.