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Эрдоган: «Во всех уголках Карабаха веют ветры мира»

Редакция 1news21:20 - Сегодня
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Эрдоган: «Во всех уголках Карабаха веют ветры мира»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана ведутся масштабные восстановительные и строительные работы.

Как сообщает trthaber, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Кабинета министров.

По словам Эрдогана, в Карабахе активно идут работы по восстановлению, строительству и возрождению региона. Он подчеркнул, что сегодня «во всех уголках Карабаха веют ветры мира», и заверил, что Турция продолжает оказывать Азербайджану всестороннюю поддержку.

Турецкий лидер также почтил память шехидов, отдавших жизни за освобождение Карабаха.

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