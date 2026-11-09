Эрдоган: «Во всех уголках Карабаха веют ветры мира»
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана ведутся масштабные восстановительные и строительные работы.
Как сообщает trthaber, об этом он сказал на пресс-конференции по итогам заседания Кабинета министров.
По словам Эрдогана, в Карабахе активно идут работы по восстановлению, строительству и возрождению региона. Он подчеркнул, что сегодня «во всех уголках Карабаха веют ветры мира», и заверил, что Турция продолжает оказывать Азербайджану всестороннюю поддержку.
Турецкий лидер также почтил память шехидов, отдавших жизни за освобождение Карабаха.
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