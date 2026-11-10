Турецкие военные покинут военную базу в Ираке

Турция полностью выведет свой военный контингент с базы Зликан, расположенной в автономном регионе Иракский Курдистан, до конца 2026 года.

Об этом заявил в эфире телеканала Al-Iraqiya News официальный представитель премьер-министра Ирака и Верховного главнокомандующего Вооружёнными силами Али аз-Зейди Сабах ан-Нуман.

По его словам, поэтапный вывод турецких военнослужащих из лагеря Зликан, находящегося в районе Башика, начнётся в ноябре.

Ан-Нуман отметил, что после завершения вывода база перейдёт под контроль иракских сил безопасности.

Он также сообщил, что совместный иракско-турецкий комитет по безопасности уже начал работу над передачей объекта и укреплением мер безопасности в районе Синджар. В ближайшее время деятельность комитета будет активизирована для завершения всех процедур в установленные сроки.