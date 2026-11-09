В Испании хотят запретить TikTok после обнаружения тысяч шокирующих видео

Министерство Испании потребовало расследовать деятельность TikTok из-за контента с сексуальным насилием над детьми

Министр по делам молодежи и детей Испании Сира Рего сообщила, что ее ведомство обратилось в прокуратуру с просьбой начать расследование в отношении TikTok. Причиной стали тысячи обнаруженных на платформе видео с сексуальным насилием над детьми, а также общение между потенциальными педофилами.

Как сообщает El País, власти также рассматривают возможность приостановки работы TikTok в Испании.

Поводом стало расследование организации Maldita.es, которая в течение 35 дней собирала доказательства и задокументировала видео, прямые трансляции и сообщения, свидетельствующие о недостаточном контроле за подобным контентом.

По данным организации, в TikTok обнаружили 1183 видео с откровенными сценами сексуального насилия над детьми, набравших 48 млн просмотров, а также более 26 тыс. профилей потенциальных педофилов, которые комментировали и распространяли эти материалы. Maldita.es также подала жалобу в прокуратуру.

В министерстве подчеркнули, что выявленные факты требуют срочной и скоординированной реакции национальных и европейских органов. Они также указывают на серьезные недостатки в механизмах модерации и рекомендаций TikTok.

Рего запросила срочную встречу с представителями платформы в Испании, чтобы получить объяснения и узнать о мерах по устранению проблемы. Несмотря на удаление части видео, большинство аккаунтов, публиковавших такой контент, остаются активными.