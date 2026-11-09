Трамп попросил премьер-министра Ирака выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном

Президент США Дональд Трамп попросил премьер-министра Ирака Али аз-Зейди выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном.

С таким утверждением выступил телеканал Al Hadath.

По данным его источников, аз-Зейди в ходе телефонных переговоров с Трампом озвучил инициативы касательно диалога с Ираном. Президент США согласился с предложениями собеседника и попросил того присоединиться к переговорному процессу. Согласно версии Al Hadath, после этого делегация во главе с аз-Зейди тайно посетила Тегеран.

О результатах переговоров телеканал не сообщает. Иракские власти эту информацию пока не комментировали.