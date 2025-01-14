Направленные в Гянджу из-за густого тумана самолеты AZAL приземлились в Баку - ОБНОВЛЕНО
Все три рейса авиакомпании AZAL, которые были направлены в Международный аэропорт в Гяндже из-за густого тумана в Баку, прибыли в Международный аэропорт Гейдар Алиев.
Так, самолеты, выполнявшие рейсы по маршрутам Москва–Баку, Тель-Авив–Баку и Стамбул–Баку, приземлились в Баку в 10:14, 11:27 и 12:49 соответственно.
10:55
За пассажирами, рейсы которых были перенаправлены в Международный аэропорт в Гяндже из-за густого тумана в бакинском аэропорту, специальным рейсом отправили резервный экипаж.
Данная мера предпринята в целях обеспечения безопасности полетов в связи с окончанием рабочего времени летного экипажа указанных трех рейсов.
Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines.
По мере улучшения погодных условий в Международном аэропорту Гейдар Алиев самолеты будут постепенно отправляться в Баку.
В частности, один из самолетов AZAL, который выполнял рейс по маршруту Москва–Баку (J2-808), уже вылетел из аэропорта Гянджи и успешно приземлился в 10:14 в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Оставшиеся два самолета в настоящий момент также готовятся к вылету.
08:10
В ночь с 13 на 14 января рейсы авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), запланированные по маршрутам Стамбул–Баку (J2-078), Москва–Баку (J2-808) и Тель-Авив–Баку (J2-322), были направлены в запасной аэропорт в связи с туманом в пункте назначения.
Как сообщили в пресс-службе ЗАО Azerbaijan Airlines, самолеты успешно совершили посадку в Международном аэропорту в Гяндже.
Согласно правилам авиакомпании при необходимости пассажирам, ожидающим вылета в аэропорту, будут предоставлены все необходимые услуги.
По дополнительным вопросам пассажиры могут обратиться в авиакомпанию по электронной почте [email protected].
Кроме того, рейс Новосибирск–Баку авиакомпании IrAero, выполняемый на воздушном судне типа SU95, по решению капитана был перенаправлен в запасной аэропорт в связи с туманом в пункте назначения.
Отметим, что из-за тумана в районе бакинского аэропорта были внесены изменения в расписание ряда рейсов.