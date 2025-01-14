Азербайджанская нефть подорожала

13 января цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста увеличилась на 3,26 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 84,53 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 2,66 доллара - до 83,5 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS увеличилась на 2,28 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 70,05 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, повысилась на 2,6 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 82,98 доллара за баррель.

Официальный курс на 14 января составляет 1,7 AZN/1 USD.