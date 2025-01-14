Фархад Мамедов о стратегическом партнерстве Армения - США

Автор: глава Центра исследований Южного Кавказа Фархад Мамедов

Источник: Телеграм-канал Ф.Мамедова

Успели...

США и Армения подписывают документ о стратегическом партнерстве.

Как мы и предполагали, после победы Трампа на выборах в США правительство Пашиняна старалось максимально институционализировать отношения с США, чтобы при новой администрации получить возможность продолжения поддержки.

Пройдемся мазками по ситуации...

С конца 2023 года США и ЕС взяли курс на полную поддержку Армении, в результате чего 5 апреля в Брюсселе был подписан документ. Несомненно, это - геополитический шаг, и он предполагает проведение геополитической линии (Грузия-Армения), о которой тогда же говорил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

С полноценной геополитической линией пока не все в порядке (у Грузии осложнились отношения с Западом), а вот с Арменией получается...

После поражения на президентских выборах администрация Байдена делает последние шаги, в числе которых оформление стратегических отношений с Арменией. Это делается с целью привязки администрации Трампа к обязательствам, исходящим из стратегического партнерства - всеобъемлющей поддержки правительства Пашиняна и увязывания политики США в регионе с интересами Армении.

Учитывая то, как Трамп относится к наследию Байдена и демократов в целом, можно сказать, что не все так однозначно. Баку стоит приложить усилия, чтобы объяснить новой администрации, что продолжение увязывания политики США в отношении Азербайджана с фильтром интересов Армении не приведет ни к чему хорошему, это будет повторением политики демократов.

Главный вопрос - будет ли удовлетворен Трамп и его администрация тем, что помощь США оказывается стране, которая все еще является членом ОДКБ, хотя и с замороженным статусом, полноценным членом ЕАЭС и ТС, военно-политическим союзником России на двусторонней основе?!

Из всей этой палитры Пашинян сможет пожертвовать только членством в ОДКБ, чтобы продемонстрировать Трампу свою лояльность и выцарапать продолжение поддержки и помощи.

Россия как-то увязывала членство в ОДКБ с экономическими преференциями, которые Армения получает в рамках ЕАЭС. Посмотрим насколько Россия будет последовательна в случае официального выхода Армении из ОДКБ...

В ОДКБ появится новый стратегический партнер США. Их уже двое - Казахстан и Армения.

На границе с Ираном появится новый стратегический партнер США...

Подписанием документа о стратегическом партнерстве с США Пашинян усиливает свои позиции внутри страны. Еще одна монета в копилку проведения внеочередных парламентских выборов.

Для Азербайджана подписание данного документа между США и Арменией не является новостью, уровень помощи и поддержки правительству Армении со стороны США должен был привести к формализации отношений. Несмотря на предупреждения из Баку, Государственный департамент во главе с Блинкеном проводил армяноцентричную политику, что привело как к кризисным моментам в отношениях США с Азербайджаном, так и к межличностным выпадам. В результате Блинкен сделал последний армяноцентричный шаг...

Надеемся, что текст документа о стратегическом партнерстве США с Арменией будет обнародован, и мы узнаем, какие такие стратегические направления сотрудничества и обязательства сторон зафиксированы в документе; а не так как было с текстом такого же договора между Арменией и Грузией, который был обнародован только после повторного подписания в Иреване.

Для Баку главное понять насколько администрация Трампа будет придерживаться договоренностей с Арменией, будет ли продолжена политика «открытого чека» для Армении, и будут ли американо-азербайджанские отношения оставаться в заложниках американо-армянских отношений.

Ответы на эти вопросы мы получим в течение первого полугодия, когда в США оформят подходы главные ответственные за внешнюю политику в администрации Трампа. Наряду с этим на отношения к нашему региону будут влиять процессы по Украине, Ближнему Востоку/Ирану, отношения США с ЕС и многое другое...

В перспективе у нас суды над гражданами Армении, обвиняемыми в преступлениях на территории Азербайджана, продолжение двустороннего переговорного формата, где нет ни одного внешнего посредника!