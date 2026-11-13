Поцелуи детей в губы: резонанс в Казахстане, актуальная проблема для Азербайджана

Видеозапись, распространившаяся в последние дни в казахстанском сегменте социальных сетей, стала поводом для масштабного общественного обсуждения и вновь привлекла внимание к вопросам родительского поведения, воспитания детей и допустимых границ проявления чувств в семье.

На опубликованных кадрах мужчина поздравляет свою 12-летнюю дочь с днем рождения, встречая ее с праздничным тортом, после чего целует девочку в губы. Именно этот эпизод вызвал неоднозначную реакцию пользователей, многие из которых усмотрели в происходящем поведение, выходящее за рамки привычного проявления отцовской нежности.

Так, пользователи выразили возмущение, посчитав подобную форму проявления чувств недопустимой по отношению к ребенку. Обсуждение вышло за рамки оценки конкретного поступка и переросло в более широкую дискуссию о том, где проходят границы между родительской любовью, личным пространством ребенка и общественными представлениями о нравственности.

Ситуация привлекла внимание не только пользователей социальных сетей, но и представителей общественных организаций и правоохранительных органов. В частности, в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области сообщили о начале проверки после распространения видеозаписи. По имеющейся информации, в правоохранительные органы, а также к детскому омбудсмену обратилась правозащитница Ляззат Ракишева.

Сами родители, как сообщают отдельные казахстанские медиа, также отреагировали на волну критики, записав видеообращение. Они заявили о намерении защищать свои права в судебном порядке.

Хотя обсуждение началось в Казахстане, сама проблематика не ограничивается одной страной. Для азербайджанского общества подобные действия со стороны взрослых в отношении детей так же очень частые. Ко всему этому, беспокоят большинство молодых родителей, ведь семья традиционно занимает центральное место в системе общественных ценностей Азербайджана. Вместе с тем современные представления о воспитании все чаще заставляют задумываться о намерениях взрослых, а так же о том, как подобные действия воспринимаются самими детьми.

Безусловно, родители являются наиболее близкими людьми для ребенка, и эмоциональная привязанность играет важнейшую роль в его развитии. Однако сам факт родства не означает, что личные границы несовершеннолетнего перестают существовать или что любое действие взрослого автоматически становится приемлемым только потому, что оно совершается внутри семьи.

Чтобы разобраться в этих вопросах глубже и рассмотреть проблему не только с позиции общественной морали, но и с точки зрения психологии, 1news.az обратился к психологу Октаю Мамедли.

“Вопрос о допустимости поцелуев ребенка в губы вызывает разные мнения. Однако независимо от позиции родителей важно учитывать несколько психологических аспектов.

С раннего возраста ребенок формирует представление о собственном теле, допустимых прикосновениях и праве выражать согласие или несогласие. В этом процессе важную роль играет взаимодействие с родителями и другими взрослыми.

Особое внимание стоит уделять ситуациям, когда взрослые продолжают целовать или обнимать ребенка вопреки его желанию, оправдывая это родством или традициями: «Я же твоя бабушка», «Поцелуй дедушку, он обидится», «Мама имеет право тебя целовать». Так мы невольно учим ребенка игнорировать собственный дискомфорт ради чувств других людей.

Родство само по себе не является гарантией безопасности в сексулизированном насилии, так как доказано, что большинство случаев происходят именно со стороны родственников и близких к семье людей, поэтому важно учить ребенка распознавать нежелательные прикосновения и отстаивать свои границы.

Родители, бабушки и дедушки могут оставаться нежными, любящими и тактильными, не нарушая телесную автономию ребенка. Существуют и другие способы проявления любви: объятия, поцелуи в щеку, внимание и забота.

Даже если самого запрета на поцелуи нет, есть множество рисков. Например, нарушение телесных границ, путаница в вопросах дозволенного и тд. И ребенок может почувствовать любовь и другими способами без интимизации контакта.” - отметил психолог.

Формирование здоровых границ начинается именно в семье, ребенок должен с раннего возраста понимать, что его тело принадлежит ему, что он вправе выражать свое отношение к прикосновениям и что даже самые близкие люди обязаны уважать его чувства. Подобный подход не отдаляет детей от родителей, а, напротив, способствует формированию доверительных отношений, в которых ребенок чувствует себя защищенным и может открыто говорить о том, что его беспокоит.

В конечном счете родительская любовь измеряется не количеством объятий или поцелуев, а прежде всего заботой, уважением и умением слышать собственного ребенка. И именно эти принципы должны лежать в основе современного воспитания независимо от семейных традиций, общественных взглядов и культурных особенностей.