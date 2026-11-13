Иран может увеличить дальность своих ракет, заявляют в КСИР

Иран значительно усовершенствовал свои ракетные технологии в ходе конфликта с США и при необходимости способен увеличить дальность ракет.

Об этом РИА Новости заявил советник командующего Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Балали.

По его словам, противостояние с Вашингтоном позволило Тегерану накопить опыт разработки ракет и беспилотников, испытать вооружение в боевых условиях и повысить его эффективность.

Балали также рассказал о выставке в Тегеране, приуроченной к Неделе Воздушно-космических сил КСИР. На ней представлены ракеты дальностью от 2 до 3,5 тыс. км, беспилотники с продолжительностью полета до 30 часов, комплексы ПВО и ракеты-носители, способные выводить спутники на высоту до 500 км.

При этом, по словам советника, иранские военные не устанавливают верхнего предела дальности ракет и готовы увеличить ее с учетом текущей обстановки.

«У нас есть возможность доставить свое вооружение до любой определенной нами точки или цели», — заявил Балали.

Ранее Тегеран заявлял, что в оборонительных целях ограничивал дальность ракет 2 тыс. км. Однако на фоне конфликта с США иранские военные объявили о переходе от оборонительной доктрины к наступательной и снятии этих ограничений.

Этому предшествовало распоряжение верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи не ограничивать ответные действия географическими рамками региона. По заявлениям иранских политиков, это позволит наносить удары в том числе по американским базам в Европе.