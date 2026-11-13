Названа предварительная причина смерти 84-летнего мужчины, пропавшего в Гяндже

Стали известны новые детали гибели 84-летнего жителя села Какалос Астаринского района Мирзаджана Гусейнова.

Его тело было найдено спустя три дня после исчезновения в городе Гянджа.

Как сообщает Qafqazinfo, тело пожилого мужчины обнаружили на пустыре, расположенном по направлению от поселка Джавадхан города Гянджа в сторону села Гаджимелик Гёйгёльского района.

По предварительной версии, М.Гусейнов приехал в Гянджу на церемонию присяги своего внука в одной из воинских частей. После завершения мероприятия он покинул место скопления людей и заблудился.

Пенсионер вышел за пределы города и направился в сторону Гёйгёльского района, двигаясь в направлении трассы Баку - Газах. Предполагается, что в нескольких километрах от магистрали, находясь на пустыре, мужчина упал и скончался от голода и переохлаждения.

При первичном осмотре следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

По факту происшествия продолжается расследование.