Birbank Biznes предлагает предпринимателям «Быстрый кредит»

Birbank Biznes всегда предлагает удобные и доступные функции для бизнеса, включая различные продукты.

Продукт «Быстрый кредит» является продолжением этого подхода. Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить кредит на сумму до 300 000 манатов всего за один рабочий день без залога и полностью онлайн. Стоит отметить, что кредит предоставляется предпринимателям на срок до 24-х месяцев на выгодных условиях со ставкой от 12% годовых.

Клиенты, желающие воспользоваться возможностью «Быстрого кредита», созданной для поддержки, развития бизнеса и устранения финансовых трудностей, могут выбрать сумму и срок, соответствующие их потребностям. Особенно следует отметить, что клиенты могут легко загрузить свои документы в систему и подтвердить их, не посещая филиал, и получить кредит на выгодных условиях всего за один рабочий день.

Узнать больше и подать заявку: https://kbl.az/bbilsk

Клиентам Birbank Biznes всегда помогут в чате, если у них появятся какие-либо вопросы. Больше о Birbank Biznes на сайте https://b-b.az/bbpr или по телефону Информационного центра 896.

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