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TƏBIB о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в квартире в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова18:15 - Сегодня
TƏBIB о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в квартире в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Два человека пострадали во время взрыва в квартире в Хатаинском районе Баку.

Об этом сообщили в TƏBIB в ответ на запрос Trend.

Согласно информации, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи 15 января поступил звонок в связи со взрывом около 14:30 в квартире в одном из домов, расположенных у парка Низами в Хатаинском районе Баку. На вызов была направлена бригада скорой медицинской помощи.

35-летний мужчина был доставлен в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра из-за отравления дымом. Его состояние здоровья оценивается как умеренно тяжелое.

52-летняя женщина, получившая ожоги, была госпитализирована в ожоговый центр при медицинском центре "Нариманов". У нее выявлены ожоги лица и туловища II и III степеней. В настоящее время лечение пострадавшей продолжается в отделении реанимации. Ее состояние здоровья оценивается как умеренно тяжелое.

15:28

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила предварительная информация о взрыве в квартире, расположенной в районе «Аг Шехер» в Хатаинском районе Баку.

Как сообщает 1news.az, эту информацию распространило МЧС.

В связи с произошедшим к месту происшествия были направлены соответствующие спасательные силы МЧС.

В настоящее время проводятся работы по ликвидации возгорания.

Дополнительная информация будет предоставлена позже.

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