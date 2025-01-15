TƏBIB о состоянии здоровья пострадавших при взрыве в квартире в Баку - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
Два человека пострадали во время взрыва в квартире в Хатаинском районе Баку.
Об этом сообщили в TƏBIB в ответ на запрос Trend.
Согласно информации, в Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи 15 января поступил звонок в связи со взрывом около 14:30 в квартире в одном из домов, расположенных у парка Низами в Хатаинском районе Баку. На вызов была направлена бригада скорой медицинской помощи.
35-летний мужчина был доставлен в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра из-за отравления дымом. Его состояние здоровья оценивается как умеренно тяжелое.
52-летняя женщина, получившая ожоги, была госпитализирована в ожоговый центр при медицинском центре "Нариманов". У нее выявлены ожоги лица и туловища II и III степеней. В настоящее время лечение пострадавшей продолжается в отделении реанимации. Ее состояние здоровья оценивается как умеренно тяжелое.
15:28
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила предварительная информация о взрыве в квартире, расположенной в районе «Аг Шехер» в Хатаинском районе Баку.
Как сообщает 1news.az, эту информацию распространило МЧС.
В связи с произошедшим к месту происшествия были направлены соответствующие спасательные силы МЧС.
В настоящее время проводятся работы по ликвидации возгорания.
Дополнительная информация будет предоставлена позже.