Наиболее распространенной схемой мошенников для обмана детей в игре Roblox стали фишинговые страницы.

Как передает 1news.az, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию F6.

Согласно информации, конструкторы фишинговых страниц с готовыми шаблонами доступны в даркнете. Там можно найти страницы начиная от копии официального сайта Roblox до сервисов якобы для взлома чужих аккаунтов и VIP-серверов.

Злоумышленникам достаточно выбрать шаблон и привязать свой технический адрес в Discord, куда автоматически будут приходить украденные данные.

По данным экспертов, ссылки на эти страницы распространяются в игровых чатах, Discord-серверах и даже комментариях у блогеров. Если схема раскрывается, то мошенники удаляют переписку.