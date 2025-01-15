Есть ли зараженные метапневмовирусом в Азербайджане? – Ответ Минздрава

По данным Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Министерства здравоохранения, эпидемиологическая ситуация по гриппу и другим респираторным заболеваниям в стране находится под контролем.

В ответ на запрос 1news.az в Минздраве сообщили, что с началом осенне-зимнего сезона усилены профилактические и противоэпидемические меры против гриппа и ОРВИ. В настоящее время проводится лабораторное обследование пациентов с тяжелыми респираторными заболеваниями и симптомами гриппа. Согласно результатам обследований, за 2024 и 2025 годы в стране не зарегистрировано случаев заражения метапневмовирусом.

«На данный момент в страну были доставлены и распределены по медицинским учреждениям, оказывающим амбулаторно-поликлиническую помощь, безопасные и эффективные вакцины против гриппа. Граждане, желающие пройти вакцинацию, могут обратиться в государственные медицинские учреждения, предоставляющие амбулаторные услуги, по месту жительства или работы», — говорится в сообщении.