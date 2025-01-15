Обсуждено сотрудничество с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций

В Министерстве экономики обсуждены возможности партнерства в инфраструктурных, транспортных и энергетических проектах с главным инвестиционным директором Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Константином Лимитовским.

Министр экономики Микаил Джаббаров встретился с главным инвестиционным директором AİİB Константином Лимитовским.

На встрече было подчеркнуто активное сотрудничество нашей страны с AİİB. Было отмечено, что Банк поддерживает укрепление энергетической безопасности в регионе и вносит вклад в развитие зеленой энергетики в Азербайджане. Отмечено, что Банк имеет большой опыт в разработке инвестиционных программ со странами-членами и поддерживает развитие инфраструктуры, включая энергетику, транспорт, градостроительство, логистику, телекоммуникации, окружающую среду и другие сектора.

На встрече обсуждены вопросы взаимного сотрудничества и состоялся обмен мнениями по определению новых направлений.