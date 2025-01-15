Жителям Ходжалы вручили ключи от домов - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева в рамках Великого возвращения продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории. В среду, 15 января, в общей сложности 28 семей – 135 бывших вынужденных переселенцев воссоединились с родным краем в городе Ходжалы, селе Баллыджа Ходжалинского района и городе Шуша.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, бывших вынужденных переселенцев в селе Баллыджа Ходжалинского района встретили представители Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах. В присутствии представителей Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев им были вручены ключи от квартир, и семьи поселились в новых домах.

Исполнительный директор Службы восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Ходжалинском и Агдеринском районах Тельман Керимли поздравил бывших вынужденных переселенцев и пожелал им счастливой и благополучной жизни. Он сказал, что город Ходжалы сегодня является местом воплощения надежд и мечтаний. В домах, где ранее на протяжении более тридцати лет было темно, сегодня горит свет и слышен смех. На данный момент в село Баллыджа переселено 68 семей, а в город Ходжалы – 52. Процесс переселения на освобожденные территории продолжится поэтапно в 2025 году.

Бывшие вынужденные переселенцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших на этом пути, а также терпения их семьям.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре проживает около 30 тыс. человек. К ним, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, относятся лица, работающие над реализацией проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, занятые в возобновивших работу учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.