Цифровое решение SİMA İmza интегрировано еще в 3 платформы

Круг партнеров цифровой подписи нового поколения SİMA, разработанной ООО AzInTelecom, функционирующем при Министерстве цифрового развития и транспорта, продолжает расширяться. Следующими платформами, оцифровавшими свои услуги с помощью SİMA İmza, стали E-Legal, Profmart и Qarabug.

Компания E-Legal, предоставляющая правовые услуги физическим и юридическим лицам, оцифровала услугу онлайн-подписания с помощью цифрового решения SİMA. Теперь пользователи могут быстро и удобно получить доступ к широкому спектру юридических услуг, используя SİMA İmza.

На платформе Profmart физические и юридические лица, желающие предоставлять корпоративные услуги, могут заключать онлайн-контракты с использованием SİMA İmza. Данные услуги охватывают налогообложение и бухгалтерский учет, финансовую деятельность, юриспруденцию, медиацию, IT-сферу и другие направления.

Специалисты, занимающиеся мониторингом и исследованиями в области кибербезопасности, могут использовать SİMA İmza для удобного и безопасного доступа к платформе Qarabug. Платформа доступна для этичных хакеров и организаций.

Необходимо отметить, что SİMA существенно упрощает жизнь граждан, избавляя их от необходимости обращаться в центры клиентского обслуживания, а также снижает нагрузку и затраты для организаций. Универсальная интеграция SİMA İmza в любые системы предоставляет пользователям возможность мгновенно и в неограниченном количестве подписывать документы. Подробнее о цифровой подписи нового поколения SİMA можно узнать на сайте sima.az или обратившись в Контактный центр по номеру 157.

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