В космос запущен первый спутник турецкой компании Fergani Space - ВИДЕО

Первый спутник компании Fergani Space, структуры с участием турецкого производителя беспилотных летательных аппаратов Baykar, запущен в космос ракетой компании SpaceX.

Об этом сообщило агентство Anadolu.

Запуск произведен с базы Ванденберг в США. Спутник отправлен в космос в рамках миссии Transporter-12.

«После достижения 20-летней цели мы продвинулись немного дальше и начали космические исследования», - сообщил председатель совета директоров компании Baykar Сельджук Байрактар, комментируя запуск спутника.

По его словам, в рамках проекта Fergani турецкая компания намерена создать систему глобального позиционирования. Он также сообщил, что испытание двигателя для спутника Fergani на перекиси водорода было проведено в мае 2024 года.