Черные ящики самолета AZAL привезли в Казахстан из Бразилии

Черные ящики самолета AZAL вернули в Казахстан из Бразилии и передали комиссии, чтобы дать заключение об авиакатастрофе, сообщили РИА Новости в генеральной прокуратуре республики.

«В тот же день (в день авиакатастрофы – ред.) создана государственная комиссия по расследованию крушения воздушного судна, в компетенции которой входит расшифровка бортовых самописцев. В соответствии Чикагской комиссии о международной гражданской авиации от 7. 12. 1944 года и иными международными стандартами, бортовые самописцы получены от бразильской стороны и переданы комиссии для дачи заключения», - сообщили в Генпрокуратуре, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в настоящее время в целях обеспечения полноты и всесторонности по делу проводятся необходимые следственно оперативные мероприятия. В рамках правового сотрудничества направлены международные следственные поручения в Азербайджан и Российскую Федерацию.

Летевший из Баку в Грозный самолет бразильского производства Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжили 29 человек.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.