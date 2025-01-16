Новые назначения в Региональном колледже Гянджинского госуниверситета

В Гянджинском государственном университете были проведены новые назначения в Региональном колледже.

Как сообщили 1news.az в Государственном агентстве по науке и высшему образованию, Хошгедем Видади гызы Худиева назначена на должность заместителя директора по учебной работе, а Аслан Аладдин оглу Гулиев стал заместителем директора по воспитательной работе колледжа.

Кроме того, Х.Худиева будет временно исполнять обязанности директора колледжа.