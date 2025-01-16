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Подведены итоги конкурса по проекту опреснения морской воды

First News Media17:18 - Сегодня
Подведены итоги конкурса по проекту опреснения морской воды

Консорциум, возглавляемый компанией «ACWA Power» (Королевство Саудовская Аравия), стал победителем конкурса по реализации проекта строительства завода по производству питьевой воды путем опреснения морской воды.

Для социально-экономического развития важное значение имеют улучшение использования водных ресурсов, увеличение обеспечения питьевой водой и внедрение новых технологий в этой области.

Исходя из этих целей, соответствующим Указом Президента Азербайджанской Республики реализуется первый пилотный проект в области производства питьевой воды путем опреснения морской воды. Подведены итоги конкурса, объявленного Министерством экономики 8 февраля 2024 года, по реализации проекта строительства завода по опреснению морской воды в рамках государственно-частного партнерства.

По результатам технической и финансовой оценки представленных на конкурс предложений, первое место заняло предложение консорциума, возглавляемого компанией «ACWA Power». Второе и третье места в конкурсе заняли, соответственно, израильская компания «IDE Water Assets Ltd» и компания «Metito Utilities Limited» из Объединенных Арабских Эмиратов.

В рамках проекта, на территории Сумгаыйтского химико-промышленного парка, за счет инвестиций консорциума планируется построить завод мощностью 300 тыс. кубометров воды в сутки. Строительство завода планируется осуществить в течение 2,5 лет. Согласно соглашению срок проекта составляет 27,5 лет. Таким образом, после завершения срока управления консорциумом в течении этого периода, предприятие будет передано в управление Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана.

Проект является существенным вкладом в удовлетворение растущего спроса на питьевую воду в Баку и на Абшеронском полуострове, диверсификацию источников пресной воды, стимулированию международного опыта и трансфера технологий в сфере снабжения питьевой водой, а также привлечению иностранных инвестиций.

Отметим, что другим участником консорциума, возглавляемого компанией «ACWA Power», является турецкая компания «IC İÇTAŞ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.».

Примечание: Компания «ACWA Power» (Саудовская Аравия), основанная в 2004 году, является одной из ведущих частных компаний в области опреснения воды и получения зеленого водорода. Компания осуществляет свою деятельность в 13 странах - на Ближнем Востоке, в Африке, Центральной и Юго-Восточной Азии - и насчитывает более 4 тыс. сотрудников.

Портфель «ACWA Power» состоит из 94 проектов, находящихся в эксплуатации, разработке и строительстве. Инвестиционная стоимость этих проектов составляет 97 млрд долларов США, компания способна производить 69 ГВт электроэнергии и опреснять 8 млн кубометров воды в сутки.

«IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.» - известная турецкая компания с более чем 50-летним опытом работы в крупномасштабных проектах в сферах промышленности, инфраструктуры, инвестиций, производства и распределения энергии, туризма и др., насчитывает более 20 тыс. сотрудников.

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