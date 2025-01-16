Зачитан приговор экс-начальнику финансовой службы, арестованному за хищения в Минобороны

Завершился судебный процесс над Джабраилом Оруджевым, занимавшим должность начальника финансовой службы в различных воинских частях Министерства обороны и арестованным за хищения в подведомственных министерству воинских частях.

Как сообщает АПА, сегодня на процессе под председательством судьи Билала Мамедова в Бакинском Военном суде был оглашен приговор.

Решением суда Джабраил Оруджев приговорен к 10 годам лишения свободы с лишением права занимать должности на 2 года.

Государственный обвинитель требовал для него 11 лет лишения свободы.