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Разрабатывается цифровая карта, отражающая влияние деятельности горнодобывающей промышленности Армении, отравляющей окружающую среду

First News Media20:00 - Сегодня
Разрабатывается цифровая карта, отражающая влияние деятельности горнодобывающей промышленности Армении, отравляющей окружающую среду

Разрабатывается цифровая карта, отражающая влияние деятельности горнодобывающей промышленности Армении, отравляющей окружающую среду.

Как сообщает АПА, Коалиция «Environmental Protection First», объединяющая НПО, поднявшиеся на борьбу против деятельности горнорудной промышленности Армении, отравляющей экологию Южного Кавказа, разрабатывает новую цифровую карту на базе созданной ею в 2024 году на азербайджанском, английском и армянском языках карты «Минерально-сырьевые ресурсы Республики Армения».

Об этом заявил председатель Общественного объединения «Картографы Азербайджана», являющейся членом Коалиции «Environmental Protection First» Мугабиль Байрамов.

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