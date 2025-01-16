В Женеве началась встреча высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви

В Женеве началась 31-я встреча высокого уровня Международного центра Низами Гянджеви.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в центре, во встрече, проводимой в партнерстве с женевским офисом ООН, которая продлится до 17 января, участвуют более 40 влиятельных лидеров - бывших глав государств и правительств, руководителей международных организаций, представляющих более 25 стран мира.

Отметим, что на церемонии открытия встречи выступили сопредседатель Центра Вайра Вике-Фрейберга, генеральный директор Женевского офиса ООН Татьяна Валовая, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный секретарь Международного союза электросвязи Дорин Богдан Мартин, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев и бывший президент Финляндии Тарья Халонен.

Это мероприятие, рассматривающее такие глобальные темы, как «Финансирование ЦУР для развивающихся стран», «COP29: от обещаний к прогрессу», «Здоровье и изменение климата, внедрение зеленой цифровой деятельности», направлено на подготовку к 12-му Глобальному Бакинскому форуму, который состоится в этом году.

Отметим, что это четвертая встреча, организованная Центром совместно с женевским офисом ООН.