Очередная группа переселенцев отправлена в город Джебраил - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева и согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории, из Гарадагского района города Баку в заново отстраиваемый город Джебраил отправлена очередная группа переселенцев в составе семей, ранее временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных частях республики.

На данном этапе в город Джебраил переселяется 32 семьи - 153 человека.

Возвращающиеся в родные края джебраильцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ наших шехидов, погибших во имя освобождения Родины.

Источник: АЗЕРТАДЖ