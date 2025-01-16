 Очередная группа переселенцев отправлена в город Джебраил - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Очередная группа переселенцев отправлена в город Джебраил - ФОТО

First News Media10:02 - Сегодня
Очередная группа переселенцев отправлена в город Джебраил - ФОТО

В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева и согласно I Государственной программе Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории, из Гарадагского района города Баку в заново отстраиваемый город Джебраил отправлена очередная группа переселенцев в составе семей, ранее временно проживавших в общежитиях, санаториях и административных зданиях в различных частях республики.

На данном этапе в город Джебраил переселяется 32 семьи - 153 человека.

Возвращающиеся в родные края джебраильцы поблагодарили Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву за всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, пожелали упокоения душ наших шехидов, погибших во имя освобождения Родины.

Источник: АЗЕРТАДЖ

Поделиться:
250

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора и ...

Общество

Погода на пятницу: В Баку до 9° тепла

Мнение

Уроки истории. Признание Кочаряна и армянские мечты о «новом» Эльчибее

Экономика

Халг Банк подвел итоги деятельности за 2024 год

Общество

Погода на пятницу: В Баку до 9° тепла

Что грозит таксистам, работающим без лицензии и пропускной карты?

В Геранбое школьницу похитили с целью брака

Проект фонда Red Hearts «Наши герои, пишущие историю» продолжается

Выбор редактора

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Новости для вас

Молодой мужчина арестован за непристойные действия в бакинском метро

Ляман Алиева заявила о заказной кампании против нее: «Сделали это намеренно»

Начата проверка по факту комы девушки после операции на носу - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Обновленный список стран, которые граждане Азербайджана могут посещать без виз – ФОТО

Последние новости

Работа азербайджанского фотографа опубликована в британском Vogue - ФОТО

Сегодня, 13:26

Израиль обвинил ХАМАС в отказе от некоторых пунктов соглашения

Сегодня, 13:24

Погода на пятницу: В Баку до 9° тепла

Сегодня, 13:16

Азербайджан приветствует достигнутое перемирие в Газе

Сегодня, 13:05

Что грозит таксистам, работающим без лицензии и пропускной карты?

Сегодня, 13:00

Yelo Bank завершил 2024 год с рекордными финансовыми результатами!

Сегодня, 12:55

В Геранбое школьницу похитили с целью брака

Сегодня, 12:48

Проект фонда Red Hearts «Наши герои, пишущие историю» продолжается

Сегодня, 12:45

Неисправный автомобиль вызвал затор на оживленном проспекте

Сегодня, 12:39

Экономика Азербайджана выросла

Сегодня, 12:33

Итоги 2024 года в стратегических коммуникациях: данные, доверие и человечность

Сегодня, 12:32

Лукашенко заявил, что Беларуси нужна вторая АЭС

Сегодня, 12:28

Шесть ударов ножом: На звезду Болливуда напали в его доме посреди ночи

Сегодня, 12:20

Президент Ильхам Алиев принял генерального исполнительного директора и президента компании Franklin Templeton Дженни Джонсон - ФОТО

Сегодня, 12:15

Стало известно о последних месяцах жизни Чимназ Султановой

Сегодня, 12:10

В Давосе пройдет ежегодный экономический форум: заявлено участие Президента Азербайджана

Сегодня, 12:05

Стало известно решение суда по делу народного артиста Агададаша Агаева

Сегодня, 12:00

Министр: Доля возобновляемых источников в производстве электроэнергии в прошлом году составила 14 процентов

Сегодня, 11:58

По инициативе Лейлы Алиевой в Евлахе проведены мастер-классы для детей - ФОТО

Сегодня, 11:54

На международном телеканале покажут фильм о Низами Гянджеви – ВИДЕО

Сегодня, 11:51
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23