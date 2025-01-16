Минтранс Казахстана не прокомментирует неофициальные данные об авиакатастрофе

Министерство транспорта Казахстана не будет комментировать неофициальную информацию, касающуюся крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), до публикации предварительного отчета.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Комиссия по расследованию авиапроисшествия Министерства транспорта Республики Казахстан продолжает работу для установления причин произошедшего. До публикации предварительного отчета комиссия не будет комментировать данные из интернета, не имеющие какого-либо официального источника», - говорится в сообщении.

Источник: ТАСС