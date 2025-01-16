По инициативе Лейлы Алиевой в Евлахе проведены мастер-классы для детей - ФОТО

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в расположенном в городе Евлах «Пространстве молодежи» для детей проведены мастер-классы по живописи и арт-терапии.

Мастер-классы, впервые проводимые педагогами Центра искусств Nine Senses для проживающих в регионах детей, направлены на эффективную организацию их досуга. Одна из основных целей мастер-классов – раскрыть творческие способности и потенциал детей инновационным способом посредством живописи и анимации, привлечь их к более полезным занятиям, а также способствовать определению будущей деятельности и профессиональной ориентации.

Во время мастер-классов дети приобрели базовые знания, необходимые для рисования с использованием различных инструментов и принадлежностей, а также освоили технику снятия напряжения от уроков посредством искусства и эффективного планирования досуга. Интересные и увлекательные, а самое главное полезные для детей мастер-классы встретили одобрение и со стороны родителей, которые выразили пожелание о продолжении занятий.

Отметим, что на основе приобретенного опыта и положительных отзывов предусмотрено организовать мастер-классы по этим и иным темам в других регионах Азербайджана.

Источник: АЗЕРТАДЖ