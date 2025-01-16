Экономика Азербайджана выросла

Номинальный объем ВВП Азербайджана в 2024 году составил 126,3 млрд манатов, реальный рост экономики оценивается в 4,1%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики.

Согласно информации, за последний год нефтегазовый сектор вырос на 0,3%, а ненефтегазовый - на 6,2%.

В структуре ВВП 35,9% пришлось на промышленность, 10,7% - на торговлю и ремонт транспортных средств, 7% - на транспорт и складское хозяйство, 6,7% - на строительство, 5,7% - на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство, 2,4% - на размещение туристов и общественное питание, 1,9% - на информацию и связь, 19,9% - на другие отрасли. Доля налогов в ВВП составила 9,8%.

В прошлом году ВВП на душу населения составил 12 382,5 маната.

Отметим, что рост ВВП Азербайджана в 2023 году составил 1,1%.