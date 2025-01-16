Что грозит таксистам, работающим без лицензии и пропускной карты?

Некоторые водители предпочитают работать в тандеме с таксомоторными компаниями, в то время как другие выбирают самостоятельную деятельность. Эти таксисты утверждают, что такой подход к работе более выгоден, удобен и безопасен.

Но является ли законным работать без участия в системе агрегаторов такси?

Как сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана, с 1 июля 2024 года вступили в силу новые правила.

Согласно новым требованиям, для организации пассажирских перевозок необходимо получить пропускную карту, которую выдают только для автомобилей не старше восьми лет. Юридические лица и индивидуальные предприниматели без соответствующего разрешения, а также операторы такси, которые передают заказы нелицензированным водителям, будут привлекаться к административной ответственности, уточнили в ведомстве.

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