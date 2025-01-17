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Омбудсмен обратилась к международному сообществу

First News Media15:31 - Сегодня
Омбудсмен обратилась к международному сообществу

Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева призвала международное сообщество дать правовую оценку преступлениям, совершенным против азербайджанского народа 20 января 1990 года.

С таким призывом омбудсмен выступила в своем заявлении по случаю 35-й годовщины трагедии 20 января.

«Несмотря на неоднократные обращения к международным организациям и мировой общественности, совершенному 20 января преступлению против человечности до сих пор не дана правовая оценка, а виновные все еще остаются безнаказанными», - сказала она.

Сабина Алиева напомнила, что 20 января не только в Баку, но и нескольких других районах и городах республики были убиты 150 мирных жителей, включая женщин, детей и стариков, 744 человека поучили ранения, 841 человек был незаконно арестован.

«Были грубо нарушены Устав ООН, общепризнанные нормы и принципы международного права, в том числе права человека, а также требования международных договоров, участником которых был СССР. Я призываю международные организации и мировую общественность проявить справедливую позицию для обеспечения квалификации событий 20 Января как преступления против человечности, одного из тяжелейших видов международных преступлений, и привлечения к уголовной ответственности не только военнослужащих, совершивших эти преступления, но и лиц, отдавших приказ об их исполнении», - говорится в заявлении.

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